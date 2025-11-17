Alles zu oe24VIP
Selenskyj bekommt jetzt DIESE Superwaffe gegen Putin

17.11.25, 11:59 | Aktualisiert: 17.11.25, 14:23
Die Ukraine will bei dem französischen Hersteller Dassault 100 Kampfjets vom Typ Rafale ordern. 

Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem französischen Sender LCI. Damit soll die langfristige Fähigkeit seiner Armee zur Abwehr der russischen Invasion gestärkt werden. Selenskyj ist am Montag unter anderem für Rüstungsgeschäfte nach Frankreich gereist und trifft sich mit Staatschef Emmanuel Macron.

Es soll um "historischen Deal" gehen

Macron nahm seinen ukrainischen Amtskollegen auf einem Luftwaffenstützpunkt nahe Paris in Empfang. Auf dem Stützpunkt Véilzy-Villacoublay wollte Selenskyj Rafale-Kampfflugzeuge, das Luftabwehrsystem SAMP-T sowie mehrere Drohnensysteme in Augenschein nehmen. Selenskyj hatte e am Sonntag auf X einen "historischen Deal" mit Frankreich angekündigt, um die Luftwaffe und die Luftverteidigung seines Landes gegen Russland zu stärken.

"Koalition der Willigen" im Brennpunkt des Ukraine-Kriegs

Selenskyj will bei seinem neunten Frankreich-Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 zusammen mit Macron zudem den Generalstab der bisher nur auf dem Papier existierenden "multinationalen Ukraine-Truppe" treffen. Frankreich und Großbritannien hatten sich für die Entsendung internationaler Soldaten eingesetzt, die im Fall einer Waffenruhe in der Ukraine präsent sein sollen. Frankreich, Großbritannien und Deutschland sind die führenden Kräfte in der rund 30 vorwiegend europäische Staaten umfassenden sogenannten "Koalition der Willigen" zur Koordinierung der Unterstützung für die Ukraine.

