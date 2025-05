Trump: Huthi-Terroristen im Jemen haben kapituliert

Die Huthi-Miliz im Jemen hat laut US-Präsident Donald Trump kapituliert.

Die USA hat sie seit fast zwei Monaten bombardiert. Donald Trump teilte im Weißen Haus mit: "Die Huthis haben uns mitgeteilt, dass sie nicht mehr kämpfen wollen, und wir werden dies respektieren und die Bombardierungen einstellen."

Trump sagte: "Sie haben gesagt, dass sie keine Schiffe mehr sprengen werden." Die Aussage fiel während eines Pressetermins mit dem neuen kanadischen Premierminister Mark Carney.

Das amerikanische Militär hat in dieser Zeit über 800 Ziele im Jemen attackiert und dabei Hunderte Houthis getötet, so das U.S. Central Command. Die Terror-Miliz griff regelmäßig Handels- und Militärschiffe im Roten Meer an. Die Houthis wollten die Angriffe erst stoppen, wenn der Gaza-Krieg endet.

Mehr Infos in Kürze...