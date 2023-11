Jahrelang. Star-Reporterin erfand Interviews

Trotz des Skandals hat sie keine beruflichen Konsequenzen zu fürchten.

Die ehemalige NFL-Reporterin Charissa Thompson schockiert mit einem überraschenden Geständnis: In ihrer Zeit bei Fox Sports von 2007 bis 2010 erfand sie kurzerhand Zitate, wenn Trainer sich während der Halbzeit nicht äußern wollten. Im Podcast „Pardony My Take“ erklärt sie: „Ich wollte den Bericht nicht vermasseln, also habe ich mir gesagt: Ich erfinde das einfach.“ Dabei vertritt sie die Ansicht, dass ihre gefälschten Aussagen harmlos waren: „Da werden sie mich nicht korrigieren.“

Aufregung um Geständnis

Trotz des Skandals hat Thompson keine beruflichen Konsequenzen zu fürchten. Im Gegenteil – heute moderiert sie „Fox NFL Kickoff“ und gehört zum Amazon-Studioteam bei „Thursday Night Football“. Gelassen kommentiert sie ihre fragwürdige Praxis: „Ich habe es schon einmal gesagt – und wurde nicht dafür gefeuert.“

Die Reaktionen ihrer Kollegen lassen jedoch nicht lange auf sich warten. Tracy Wolfson, langjährige Reporterin für CBS Sports, äußert sich empört: „Das ist absolut nicht in Ordnung, nicht die Norm und auf so vielen Ebenen beunruhigend.“ Auch ihre Fox Sports-Kollegin Laura Okmin ist entsetzt und betont, dass das Vertrauen zwischen Reportern und Trainern essentiell ist: „Ich kann nicht beschreiben, wie viel Zeit es braucht, um dieses Vertrauen aufzubauen. Ich bin verzweifelt über die Nachrichten, in denen ich gefragt werde, ob das in Ordnung ist. Nein. Niemals.“