Heftiger Unfall bei Flugshow: Piloten-Ass verletzt

Bei einer Flugshow der italienischen Militär-Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" ist es am Dienstag auf der süditalienischen Insel Pantelleria zu einem Unfall gekommen, in den drei Maschinen verwickelt waren.

Im Flug kollidierten zwei Maschinen, ein drittes Flugzeug stürzte zu Boden ab, nachdem es ein Rad verloren hatte. Ein Pilot verletzte sich dabei und wurde mit einem gebrochenen Bein hospitalisiert, wie Medien berichteten.

Auf dem Flughafen der kleinen Insel zwischen Sizilien und Tunesien wurde Alarm ausgelöst, Feuerwehr und Rettungsdienst griffen ein. Weitere Verletzte wurden keine vermeldet, auch am Flughafen kam es zu keinen Schäden. Die Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" wurde 1961 gegründet und hat ihren Stützpunkt in Rivolto in der Provinz Udine.

Im September 2023 überschlug sich ein Flugzeug der "Frecce Tricolori" während der Startphase am Flughafen "Caselle" von Turin - der Pilot wurde leicht verletzt. Ein glühendes Teil löste sich jedoch von der Maschine und traf ein Auto, in dem sich ein fünfjähriges Mädchen mit seiner Familie befand. Das Mädchen starb in den Flammen, ihr Bruder erlitt Verbrennungen, ebenso wie seine Mutter und sein Vater.