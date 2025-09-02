Trump: "Ich bin sehr enttäuscht von Putin"

US-Präsident Donald Trump zeigt sich ernüchtert von Russlands Staatschef Wladimir Putin.

"Ich bin sehr enttäuscht von Präsident Putin, das kann ich sagen, und wir werden etwas tun, um den Menschen zu helfen, zu leben", sagte er in einem Radio-Interview.

Details, wie den Menschen in der Ukraine geholfen werden soll, nannte er nicht. Unterdessen zieht Russland nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj an bestimmten Frontabschnitten neue Truppen zusammen.

Außerdem werden weiterhin Angriffe auf ukrainische Ziele geflogen. Putin wolle sich nicht zu einem Frieden zwingen lassen, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. Die Ukraine werde darauf reagieren. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.