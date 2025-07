Trump schmiss private Model-Party nur für Epstein und sich

US-Präsident Donald Trump gerät wegen der Epstein-Affäre immer weiter unter Druck.

Wie berichtet, hat das Wall Street Journal von einem Glückwunschschreiben an Epstein zu dessen 50. Geburtstag im Jahr 2003 berichtet, das den Namen Trumps tragen soll. In dem Brief mit schlüpfrigem Inhalt sollen mit einem Marker die Umrisse eines Frauenkörpers mit Brüsten gezeichnet worden sein - die Zeitung beruft sich auf Einblick in Dokumente.

Nur für Epstein und sich

Ein Bericht der New York Times enthüllt nun neue Details zur Freundschaft zwischen Trump und Epstein. So soll der US-Präsident 1992 für seinen Freund einen „Kalendergirl-Wettbewerb“ im Resort Mar-a-Lago in Florida abgehalten haben. Brisant: Epstein war dabei der einzige männliche Gast.

Organisator George Houraney erinnerte sich an die Veranstaltung. Er habe damals zu Trump gesagt: „Das ist doch eine Party für VIPs und jetzt sagst Du, nur Du und Jeffrey? Ich kenne Jeff sehr gut, ich kann nicht zulassen, dass er junge Mädchen anbaggert.“

Auf der Party soll es dann sehr ausgelassen zugegangen sein. Teilnehmerin Jill Harth behauptete in einer später eingestellten Klage, Trump habe sie ins Schlafzimmer gezogen und zum Kuss gezwungen.

Epstein war im Jahr 2019 verhaftet und dann angeklagt worden. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte Epsteins Tod für wilde Spekulationen, weil er beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – auch Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie mehrere Party-Videos belegen.