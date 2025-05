Trump schockt EU mit Mega-Zollhammer

US-Präsident Donald Trump will schon ab 1. Juni 50 Prozent Strafzölle auf die ganze EU.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, ab dem 1. Juni Strafzölle in Höhe von 50 Prozent auf sämtliche Importe aus der Europäischen Union zu verhängen. Diese Maßnahme sei eine Reaktion auf gescheiterte Handelsgespräche zwischen Brüssel und Washington. In einem emotionalen Posting auf seiner Plattform "Truth Social" warf Trump der EU vor, die USA systematisch im Handel auszunutzen. Er kritisierte unter anderem hohe Handelsbarrieren, Mehrwertsteuern, "absurde" Unternehmensstrafen und angebliche Währungsmanipulationen. Das resultierende Handelsdefizit von über 250 Milliarden Dollar jährlich bezeichnete er als inakzeptabel.

"Daher empfehle ich einen direkten Zoll von 50 % auf die Europäische Union ab dem 1. Juni 2025. Für Produkte, die in den USA hergestellt werden, fallen keine Zölle an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!", heißt es in Trumps "Truth Social"-Posting. Die Ankündigung sorgte umgehend für Unruhe an den Finanzmärkten: Der deutsche Leitindex DAX fiel innerhalb von zehn Minuten nach der Veröffentlichung um 1,85 Prozent auf 23.475 Punkte.

Mit dieser Zollankündigung droht eine neue Eskalation im transatlantischen Handelsstreit, was sowohl wirtschaftliche als auch diplomatische Folgen nach sich ziehen könnte. Experten befürchten weitere Marktreaktionen und mögliche Gegenmaßnahmen der EU.