Ex-US-General: Trump macht "katastrophalen Fehler"

Trumps Russland-Wende sei ein "echter Verrat" an Europa.

US-Präsident Donald Trump legte diese Woche erneut eine radikale Russland-Wende hin. Wie die "New York Times" berichtet, hat der US-Präsident im Anschluss an sein Gespräch mit Putin seinen europäischen Verbündeten erklärt, dass die USA nicht weiter auf eine 30-tägige Waffenruhe bestehen würden. Zudem wollte Trump auch von neuen Sanktionen gegen Russland nichts mehr wissen. Stattdessen sollten Russland und die Ukraine selbst eine Lösung für den Krieg finden.

Steigen die USA ganz aus?

Zahlreiche Experten und Politiker befürchten nun, dass sich die USA komplett aus dem Ukraine-Krieg zurückziehen. Sich von Europa abzuwenden, wäre ein „katastrophaler Fehler“, schlägt Ex-US-General Ben Hodges gegenüber der BILD Alarm. Hodges war von 2014 bis 2017 oberster Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa.

© AFP/APA ×

Der US-Präsident habe ein „sehr oberflächliches Verständnis“, so der Experte weiter – Trump würde nicht im Interesse Amerikas handeln. „Es geht um den Schutz amerikanischer strategischer Interessen. Unsere Wirtschaft, unser Wohlstand ist direkt mit dem Wohlstand Europas verbunden.“

Echter Verrat

Sollten sich die USA tatsächlich abwenden, wäre dies „ein echter Verrat an unseren Verbündeten“, so Hodges weiter.Der Experte befürchtet, dass Russland seine Ziele nun erreichen könnte. „Putins Ziel ist es, die Nato zu brechen – nicht, den gesamten europäischen Kontinent zu erobern, sondern die Nato zu brechen“, so der Ex-General. Für Hodges sei es vorstellbar, dass Russland schon bald das Bündnis mit einem begrenzten Angriff (etwa auf Estland) testen werde.