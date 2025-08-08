Trump setzt Chef der US-Steuerbehörde IRS ab

Nach nur zwei Monaten - Bereits sechs verschiedene Personen dieses Jahr an Spitze der US-Steuerbehörde

US-Präsident Donald Trump setzt einem Medienbericht zufolge den Chef der Bundessteuerbehörde IRS, Billy Long, nur zwei Monate nach dessen Bestätigung im Amt wieder ab.

Die "New York Times" berief sich am Freitag auf vier mit der Angelegenheit vertraute Personen. Finanzminister Scott Bessent werde den Posten kommissarisch übernehmen, bis ein dauerhafter Nachfolger gefunden sei, zitierte die Zeitung zudem einen namentlich nicht genannten Regierungsvertreter.

Long, ein ehemaliger Kongressabgeordneter und treuer Verbündeter Trumps, solle auf einen Botschafterposten wechseln. Er galt als ungewöhnliche Wahl für die Leitung der Behörde, da er sich im Kongress für deren vollständige Abschaffung eingesetzt hatte. An der Spitze der IRS standen in diesem Jahr bereits sechs verschiedene Personen.