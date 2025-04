Trump-Sohn startet Osteuropareise in Ungarn

Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump hat in Budapest seine Osteuropareise begonnen.

"Wir hatten heute Morgen ein kurzes, informelles Treffen mit Donald Trump Jr.", sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto bei einer Pressekonferenz am Freitag. Es habe keine Verhandlungen gegeben, "weil er kein offizieller Repräsentant der Vereinigten Staaten ist", fuhr Szijjarto fort. Er würde das Treffen eher als "Gespräch" bezeichnen.

Trump Jr. hat kein Amt im Weißen Haus. Er leitet die Geschäfte der Familie und äußert sich häufig öffentlich zu politischen Themen. Ein ungarischer Geschäftsmann habe Trump Jr. nach Budapest eingeladen, um "wirtschaftliche Zusammenarbeit" aufzubauen, berichtete eine ungarische Website für Finanznachrichten. In den kommenden Tagen soll Trump Jr. mehreren Medienberichten zufolge unter anderem nach Bulgarien und Rumänien reisen.

Am Sonntag findet das von einer digitalen Handelsplattform veranstaltete Forum "Trump Business Vision 2025" in Sofia statt. Die Organisatoren teilten der Nachrichtenagentur AFP mit, dass Trump Jr. bei der Veranstaltung erwartet werde. Im vergangenen Jahr hatte Trump Jr. in Budapest den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban getroffen. Orban pflegt enge Beziehungen zu US-Präsident Trump.