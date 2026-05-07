Trump und Brasiliens Präsident Lula zufrieden mit ihrem Treffen

US-Präsident Donald Trump und Brasiliens linksgerichteter Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva haben sich zufrieden über ihr Treffen in Washington geäußert.

Die Begegnung sei "sehr gut verlaufen", schrieb Trump am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Es sei vor allem um Zölle gegangen, erklärte Trump. Der 79-jährige US-Präsident nannte den 80 Jahre alten Lula "sehr dynamisch".

Lula zeigte sich ebenfalls "sehr, sehr zufrieden" mit der Begegnung. "Ich denke, dass das ein sehr wichtiges Treffen für Brasilien und die Vereinigten Staaten war", sagte er auf einer Pressekonferenz.

Anders als erwartet hatte das Gespräch im Weißen Haus hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Brasilianischen Medien zufolge wollte Lula mit dem US-Präsidenten über eine Normalisierung der Beziehungen sprechen.

Beide vertreten in zahlreichen Fragen unterschiedliche Positionen

Der Brasilianer und der US-Präsident vertreten in zahlreichen politischen Fragen gegensätzliche Positionen. Dazu zählen der Klimawandel, der Multilateralismus und der Welthandel. Lula hatte sich darüber hinaus gegen den Iran-Krieg und den Sturz des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro gestellt.

Trump ist ein Verbündeter des früheren rechtsextremen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Dessen Sohn Flávio gilt als Hauptkonkurrent Lulas bei der Präsidentenwahl im Oktober. Lula sagte bei seiner Pressekonferenz, er glaube nicht, dass Trump "den geringsten Einfluss auf die brasilianischen Wahlen" haben werde. "Ich denke, er wird sich wie ein Präsident der USA verhalten und es den Brasilianern erlauben, selbst über ihr Schicksal zu bestimmen", fügte Lula hinzu.