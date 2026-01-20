Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Baby-News

Trump-Vize Vance wird wieder Vater: Zum vierten Mal

20.01.26, 21:57
US-Vizepräsident JD Vance wird wieder Vater. 

Seine Frau Usha erwartet das vierte Kind, das im Juli zur Welt kommen soll. Es wird ein Junge, das gab Vance auf Instagram bekannt.

Vance überglücklich

Vance zeigt sich in den sozialen Medien überglücklich. Seiner Frau gehe es gut, schrieb er. Außrdem bedankte er sich bei den Ärzten und seinem Team, die sich um seine schwangere Frau kümmern.

Usha Vance
© Getty

Gerüchte vom Tisch

In letzter Zeit hatte es immer wieder Gerüchte um Eheprobleme im Hause Vance gegeben.

J.D. Vance
© APA/AFP/ANGELA WEISS

Vance
© AFP

Die dürften mit den Baby-News nun vom Tisch sein. Vance und seine Frau hatten die Gerüchte wiederholt dementiert.

