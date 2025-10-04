Tschechien hat gewählt: Wird Kickl-Verbündeter Babis jetzt neuer Premier?

In Tschechien ist am Samstag die zweitägige Parlamentswahl zu Ende gegangen.

Um 14.00 Uhr schlossen die Wahllokale, nachdem sie schon am Freitag von 14.00 bis 22.00 Uhr geöffnet gewesen waren. Sofort nach Wahlschluss wurde mit der Stimmenauszählung begonnen. Exit-Polls sind keine vorgesehen. Hochrechnungen werden für den späten Nachmittag erwartet, aussagekräftige Ergebnisse für den Abend.

In Umfragen lag die oppositionelle populistische Partei ANO des früheren Regierungschefs Andrej Babiš deutlich vor dem bisher regierenden liberal-konservativen Bündnis Spolu (Gemeinsam). Sollte ANO gewinnen, könnte Babiš der erste Politiker Tschechiens werden, der nach einer Unterbrechung ein Comeback an der Spitze des Kabinetts feiern kann.

Bei der Stimmabgabe am Freitag äußerte Babiš den Wunsch, die Mehrheit für seine ANO zu erhalten. Tschechische Medien gehen jedoch davon aus, dass Babiš im Falle eines Sieges mindestens einen Koalitionspartner brauchen wird, um für eine Regierung auch auf eine Parlamentsmehrheit zu kommen. Am häufigsten ist dabei von der rechtspopulistischen Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) von Tomio Okamura die Rede.