Türkei entscheidet in Stichwahl über Präsidenten

Kilicdaroglu braucht bei Stichwahl am Sonntag ein Wunder Vor dem ersten Wahldurchgang wurden ihm gute Siegeschancen zugesprochen - bei der Stichwahl am Sonntag in der Türkei gibt es nun aber nur noch wenig Hoffnung, dass sich Kemal Kilicdaroglu durchsetzt. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan geht als klarer Favorit ins Rennen.