UFO-Fotografen seit 35 Jahren spurlos verschollen

Zwei schottische Köche verschwanden spurlos nach einer Aufnahme, das eine geheimnisvolle UFO-Sichtung dokumentiert haben soll.

Im August 1990 machten zwei Köche bei einem Spaziergang am Rande der Cairngorms ein Foto von einem ungewöhnlichen, diamantförmigen Objekt, das am Himmel schwebte. Ebenfalls darauf zu sehen ist ein Militärjet, der das Objekt umkreist. Nachdem die Köche das Bild an die schottische Zeitung Daily Record geschickt hatten, verschwanden sie kurz darauf spurlos.

Das Verschwinden der Köche geschah unter mysteriösen Umständen. Ein ehemaliger Kollege berichtete laut Daily Mail, dass die beiden nach dem Vorfall sichtlich gezeichnet waren, weil sie von zwei schwarz gekleideten Männern besucht worden waren. Es wird spekuliert, dass die Regierung die Geschichte unterdrücken wollte, um geheime militärische Technologien zu schützen. Offiziell bestätigt wurde dies freilich nie. Die Ministry of Defence (MoD) beschlagnahmte jedenfalls die Originalbilder und verhinderte deren Veröffentlichung.

So wurden Fotoaufnahmen erst 2022 veröffentlicht, als sie durch Zufall von einem ehemaligen RAF-Offizier entdeckt wurden. Es wird heute angenommen, dass das fotografierte Objekt nicht außerirdischen Ursprungs sein, sondern ein geheimer, militärischer Prototyp – möglicherweise ein frühes Modell des F117A Stealth-Jets, dessen Entwicklung zu dieser Zeit noch nicht abgeschlossen war.