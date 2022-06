Der Ton im Kreml wird rauer: In einer Videokonferenz soll Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Außenminister Sergei Lawrow als "Arschloch" und "Schwuchtel" beschimpft haben.

Dass es in der Politik in internen Sitzungen nicht immer so gesittet zugeht, wie nach außen der Anschein vermittelt wird, ist keine Überraschung. In Russland dürfte es vor kurzem aber richtig derb geworden sein, berichtet der von einem Insider betriebene Telegram Kanal "General SVR".

Putin ist sauer auf Verbündeten China

Demnach sollen Präsident Putin und Außenminister Lawrow in einer Videositzung die Beziehungen zu China diskutiert haben. Peking gilt zwar als russischer Verbündeter, hält sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine aber eher zurück. Zwar wird der Krieg nicht aktiv verurteilt, allerdings gibt es seitens China auch keine Hilfe, die westlichen Sanktionen zu umgehen. Staatspräsident Xi Jinping soll sich selbst davor fürchten, von westlichen Technologien abgeschnitten zu werden. Mehrere Gespräche zwischen den beiden Ländern sollen ins Leere gelaufen sein.

Lawrow wegen gescheiterter Gespräche beleidigt

Sehr zum Unmut Putins. Laut dem Insider soll der 69-Jährige sich mehrfach abfällig über Jinping geäußert haben. Richtig ausfällig soll er aber gegenüber Lawrow geworden sein, weil dieser für das Scheitern der Gespräche mit China verantwortlich sei. Putin habe den Außenminister immer wieder beschuldigt und unterbrochen, als dieser sich verteidigen wollte. Schließlich sei Putin der Kragen geplatzt: "Arschloch" und "Schwuchtel" soll er Lawrow entgegengeschleudert haben.

Es soll nicht unüblich sein, dass Putin seine Untergebenen beleidigt – an die Öffentlichkeit dringt davon aber normalerweise nichts.