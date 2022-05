Asow-Stahlwerk in Mariupol weiter unter Beschuss

Kämpfer im Mariupol-Stahlwerk bittet Musk um Hilfe Der Kommandant der 36. Marinebrigade, Serhij Wolyna, schrieb am Mittwoch auf Twitter an den neuen Eigentümer des Kurzbotschaftendiensts: ''Helfen Sie uns, aus Asowstal in ein Vermittler-Land zu kommen.''