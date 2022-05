Papst traf Ehefrauen von Asow-Kämpfern

Papst Franziskus hat am Ende der Generalaudienz auf dem Petersplatz am Mittwoch die Ehefrauen zweier Offiziere des ukrainischen Asow-Bataillons getroffen.

Deren Kämpfer sich in Mariupol auf dem Gelände des Asowstal-Stahlwerks verschanzt und leisten den letzten Widerstand in der von Russland eingenommenen Stadt . Dies bestätigte die ukrainische Botschaft beim Heiligen Stuhl am Mittwoch in Rom.

Die jungen Ehefrauen der Asow-Soldaten hatten in den letzten Tagen an den Papst geschrieben und am Dienstag eine überraschende Einladung zur Mittwoch-Audienz erhalten. Bei der Papstaudienz anwesend waren Kateryna Prokopenko, die Ehefrau des Asow-Kommandanten Denis Prokopenko, und Julya Fedosiuk, die Ehefrau von Arseniy Fedosiuk. Insgesamt hätten vier Ehefrauen von Soldaten an der Generalaudienz teilnehmen sollen, aber zwei von ihnen kamen nicht rechtzeitig aus Polen nach Rom.

© APA/AFP ×

Julya Fedosiuk (l.) und Kateryna Prokopenko (M.)

Die beiden Frauen waren zuvor in Italien gewesen und wurden bei ihren Kontakten mit dem Vatikan vom russisch-kanadischen Anti-Putin-Künstler und Aktivisten Pjotr Verzilow unterstützt, der zuvor als inoffizieller Sprecher des Punkrock-Kollektivs Pussy Riot fungiert hatte und in Russland verhaftet worden war.

Eingeschlossene schrieben Brief an Papst

Die Anwesenheit der Ehefrauen der Offiziere des ukrainischen Regiments bei der päpstlichen Audienz habe vor allem humanitäre Gründe, die mit der Situation der noch immer in dem Stahlwerken eingeschlossenen Menschen verbunden sei, verlautete im Vatikan. In den vergangenen Tagen hatte der Papst bereits einen Brief von Angehörigen der Zivilisten im belagerten Industriekomplex in Mariupol erhalten. Franziskus wurde darin gebeten, sich für die Evakuierung der Zivilisten einzusetzen.

Wegen seiner anhaltenden Knieprobleme musste Papst Franziskus bei der Generalaudienz sitzen und konnte die Audienzteilnehmer nicht stehend begrüßen. "Mein Knie ist immer noch krank", erklärte der Heilige Vater. Franziskus kam im Papamobil sitzend auf den Petersplatz. Um zum Stuhl zu gelangen, von dem aus er die Katechese hielt, stützte er sich auf einen Stock, ohne den Rollstuhl zu benutzen, wie es in den vergangenen Tagen der Fall war.