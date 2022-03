Cherson nicht mehr unter russischer Kontrolle

Österreicher mehrheitlich für rasche Flüchtlings-Heimkehr nach Krieg

Die Mehrheit der Österreicher will, dass ukrainische Flüchtlinge rasch wieder in ihre Heimat zurückkehren. Laut einer Unique research-Umfrage für das "profil" meinen 53 Prozent, die Vertriebenen sollten zurück in ihr Heimatland, sobald es die Sicherheitslage erlaube. 38 Prozent finden dagegen, dass gut integrierte Ukrainer auch nach dem Krieg in Österreich bleiben sollen, so sie das wollen.