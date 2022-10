Darum trägt Selenskyj seinen Ehehring am Mittelfinger

Wer Selenskyj im Fernsehen sieht, dem ist vielleicht aufgefallen, dass der ukrainische Präsident seinen Ring statt am Ringfinger am Mittelfinger trägt.

Ukraine. In den TV-Beiträgen über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sticht abseits der inhaltlichen Nachrichten ein Detail ins Auge: Der ukrainische Staatschef trägt seinen Ehering am Mittelfinger statt am Ringfinger. Eine tiefere Bedeutung soll dies aber nicht haben. Der Grund ist laut dem ukrainischen Online-Portal "vesti" sogar ziemlich simpel.

In einem 2019 erschienenen Beitrag anlässlich der Amtseinführung des Präsidenten wird Selenskyj mit folgenden Worten zitiert: "Seit Jahren trage ich meinen Ehering am Mittelfinger. Als ich heiratete, war er etwas enger, dann verlor ich an Gewicht und der Ring wurde zu groß für den Ringfinger. Meine Frau schlug vor, in ein Juweliergeschäft zu gehen und ihn kleiner zu machen, aber ich bin es bereits gewohnt, ihn am Mittelfinger zu tragen."