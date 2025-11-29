Alles zu oe24VIP
MiG-31
© Getty

Armee einsatzbereit

Erneute Provokation: Putin-Jets lösen nächsten Nato-Alarm aus

29.11.25, 22:40
Teilen

Wieder provoziert Wladimir Putin in Richtung Nato! Am Freitag flogen russische MiG-31-Kampfjets Richtung Westen und lösten in Polen Alarm aus. Die polnische Luftabwehr wurde scharf gestellt.

Wie die "Bild" berichtet, düsten am Freitag vier MiG-31-Kampfjets im russischen Luftraum Richtung West-Grenze. Die Informationen erhielt die Zeitung aus Militärkreisen.

Zwischen Polen und Russland liegen noch Belarus und die Ukraine. Doch ein MiG-31-Kampfjet kann mit 3000 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit in der Luft geblitzt werden. Somit können die Jets theoretisch in weniger als einer Viertelstunde den polnischen Luftraum erreichen. Die Kampfjets können mit der Hyperschallrakete Kinschal bewaffnet sein, wodurch die Nato die MiG-Einsätze genau beobachtet.

Patriot-System abwehrbereit

Auf den Flug der MiG-31-Kampfjets reagierten das polnische Militär und dort stationierte Nato-Kräfte blitzschnell und stellten die Patriot-Luftabwehrsysteme abwehrbereit. In dieser höchsten Alarmstufe kann das System seine Raketen sofort abfeuern, um feindliche Flugobjekte vom Himmel zu holen.

Bei der militärischen Reaktion waren auch deutsche Soldaten im Einsatz. Über den Flughafen in Rzeszów fliegt die Nato fast ihre gesamte Militärhilfe für die Ukraine ein. Aktuell wird dieser von zwei Patriot-Systemen der deutschen Luftwaffe gesichert.

Russische Jets drehten um

Gegenüber der "Bild" bestätigte ein Luftwaffen-Sprecher den ernsten Vorfall: "Es gab am Freitag Aktivitäten im russischen Luftraum, die in Polen eingesetzten Flugabwehrkräfte haben eine Reaktion gezeigt. Darunter auch die beiden Patriot-Systeme der Luftwaffe." Die russischen Jets drehten schließlich um.

Ein Offizier erklärte: "Russland testet uns ständig. Sie wollen wissen, wie wir auf solche Aktionen reagieren." Russland bekommt, laut dem Militär, wahrscheinlich die Aktivierung der Nato-Luftverteidigung über ihre Überwachungssysteme mit. Der Offizier meint: "Das sollen sie auch. Wir sind bereit, Nato-Gebiet immer zu verteidigen."

