EU-Ratspräsident: "Kriegsverbrechen werden nicht vergessen"

Die im Ukraine-Krieg verübten Kriegsverbrechen werden nach den Worten von EU-Ratspräsident Charles Michel nicht in Vergessenheit geraten. "Die Geschichte wird Kriegsverbrechen nicht vergessen", sagte Michel am Mittwoch bei einem Besuch in der Ukraine. Der EU-Ratspräsident besuchte heute die Ortschaft Borodjanka in der Nähe der Hauptstadt Kiew, wo die russische Armee nach ukrainischen Angaben Massaker an Zivilisten verübte. "Es kann keinen Frieden ohne Gerechtigkeit geben", sagte Michel weiter.

У Бородянці.



Як Буча та багато інших міст в Україні



Історія не забуде військових злочинів, які тут були скоєні.



Не може бути миру без справедливості. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/l309U9xrFO — Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022

EU-Ratspräsident Michel überraschend in Kiew

EU-Ratspräsident Charles Michel ist überraschend zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. "In Kiew heute", twittert Michel und veröffentlichte dabei ein Foto, dass ihn an einem Bahnhof zeigt. "Im Herzen eines freien und demokratischen Europas", schreibt er weiter. Der Besuch war nicht angekündigt.

Erst vor eineinhalb Wochen war auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Kiew gereist, um der Ukraine die Unterstützung der Europäischen Union im Kampf gegen die russische Invasion zu bekräftigen. Knapp danach hatte auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) die ukrainische Hauptstadt besucht.