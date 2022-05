Ex-MI6-Chef: Putin ist spätestens 2023 weg

Der Kreml-Chef soll aus gesundheitlichen Gründen in ein Sanatorium eingeliefert werden.

Wie krank ist Wladimir Putin wirklich? Die Spekulationen rund um den Gesundheitszustand des Kreml-Chefs reißen weiterhin nicht ab, nun glaubt auch der frühere Chef des britischen Geheimdienstes (MI6), dass der russische Präsident ernsthaft krank sei. In seinem Podcast „One Decision“, geht Sir Richard Dearlove sogar davon aus, dass Putin nicht mehr lange an der Macht ist. „Ich lehne mich da wirklich weit aus dem Fenster. Ich denke, dass er 2023 nicht mehr da sein wird.“

Putin soll ins Sanatorium

Dearlove glaubt, dass Putin gesundheitsbedingt nicht mehr in der Lage ist, länger an der Macht zu bleiben. Der russische Präsident soll deshalb in wenigen Monaten in ein „Sanatorium“ gehen müssen. Dies Einweisung in eine medizinische Einrichtung sei dabei die „elegante“ Alternative zu einem Staatsstreich.

© Getty Images ×

Putin mit Premier Mischustin

Unklar ist, wie es im Falle eines Putin-Rückzugs im Kreml weitergeht. Laut Verfassung würde in diesem Fall Premierminister Michail Wladimirowitsch Mischustin übernehmen, zahlreiche Experten gehen aber davon aus, dass Hardliner Nikolai Patrushew neuer Präsident wird.