Experte: Putin wird Brutalität weiter erhöhen

Russland-Experte Gerhard Mangott glaubt nicht, dass Putin der Sanktionslawine nachgeben wird.

Auch am Tag 6 der russischen Invasion werden aus der Ukraine heftige Kämpfe gemeldet. Der Westen antwortete auf den Angriff mit beispielsweisen Sanktionen. Russland-Experte Gerhard Mangott geht jedoch nicht davon aus, dass diese zu einem Umdenken in Moskau führen. „Ich denke nicht, dass Putin der Sanktionslawine nachgeben wird. Ich denke, dass er nur noch verbissener nach Durchsetzung seiner Ziele drängt und bereit ist, die Brutalität dieses Krieges noch weiter zu erhöhen“, so der Experte auf Twitter.

„Die Riege um Putin hatte da eine sehr realistische Vorstellung, welche Sanktionen auf Russland zu kommen. Trotzdem die Invasion“, so Mangott weiter. Er sehe derzeit „kein Exit-Szenario“ für Putin und rechne deshalb auch mit einer weiteren Eskalation. Ziel sei es, in Kiew eine „Marionettenregierung“ zu installieren.