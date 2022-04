Fotos von brennendem Kriegsschiff "Moskwa" aufgetaucht

Putins Parade-Kriegsschiff, die "Moskwa" liegt nach einer Explosion und einem Brand auf dem Meeresgrund. Nun kursieren erste Bilder, die den Untergang dokumentieren.

Russland und die Ukraine haben für den Untergang des Frachters "Moskwa" ganz unterschiedliche Erklärungen: Während Kiew berichtete, das russische Kriegsschiff sei von zwei „Neptun“-Raketen getroffen worden, behauptete Russland, an Bord sei Munition explodiert, was zu einem Brand führte. Beim Versuch, den Kreuzer in einen Hafen zu schleppen, habe er schließlich sein Gleichgewicht verloren.

Idziemy dalej czyli przyczyna kuku.



W tej kwestii owe zdjęcie IMO potwierdza scenariusz mówiący o pociskach przeciwokretowych Neptun.



IMO widzimy ślady dwóch dobrych trafień w śródokręcie i ewentualnie 3go trafienia bliżej rufy. Przy czym tego ostatniego nie jestem pewien.

Neu aufgetauchte Fotos sollen nun zeigen, was wirklich passiert ist. Auf Social Media wird aufgrund zweier dunkler Flecken spekuliert, dass es sich um Löcher von Raketentreffern handeln könnte. Zudem sind auf einem Bild Fontänen mit Löschwasser zu sehen, was bedeuten könnte, dass die Besatzung der Moskwa nach dem Ausbruch des Feuers noch in der Lage war, Notfallmaßnahmen einzuleiten. Außerdem ist zu sehen, dass die See sehr ruhig ist – was der Erklärung Russlands, der schwere Seegang sei mitverantwortlich für das Sinken des Schiffes, widerspricht.