Großbrand im Hafen von Odessa nach Raketeneinschlag

Einem der Berichte zufolge wurde ein Lagerhaus des Versandunternehmens Nowa Poschta getroffen. Bilder und Videos im Internet zeigen Flammen und Rauchsäulen, die in den Himmel steigen. Die Nachrichtenagentur Reuters kann die Angaben nicht überprüfen. Eine russische Stellungnahme liegt nicht vor. Odessa ist häufig Ziel russischer Angriffe.

Massive strike by Russia on Ukrainian city of Odessa, fire on going. pic.twitter.com/3d22TaIby6