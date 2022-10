IAEA-Chef besucht Moskau und Kiew wegen AKW-Gesprächen

Grossi will die Einrichtung einer Schutzzone rund um den Meiler Saporischschja erreichen.

Kiew (Kyjiw)/Moskau. IAEA-Chef Rafael Grossi will in der kommende Woche Moskau und Kiew besuchen. Dort wolle er Gespräche über die Einrichtung einer Schutzzone rund um das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk (AKW) Saporischschja im Südosten der Ukraine führen, teilte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) am Samstagabend mit.

Grossi und die Ukraine drängen auf eine Schutzzone um das größte AKW Europas, das immer wieder unter Beschuss gerät. Die russischen Besatzer haben jüngst auch den Direktor des AKW, Ihor Muraschow, festgenommen. Als Grund nannten sie gegenüber der IAEA "Befragungen".