Er begrüße die Freilassung von Ihor Muraschow, erklärte IAEA-Chef Rafael Grossi am Montag auf Twitter. Muraschow sei sicher zu seiner Familie zurückgekehrt. Er war nach ukrainischen Angaben am Freitag von einer russischen Patrouille festgenommen worden. Die IAEA hat mehrere Experten vor Ort.

I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely.