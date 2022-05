Insider: Putin muss sich Krebs-OP unterziehen

Russlands Präsident muss offenbar operiert werden - ein Hardliner soll ihn währenddessen vertreten.

Wie krank ist Wladimir Putin wirklich? Nachdem zuletzt wiederholt Auftritte des Kreml-Chefs Fragen aufwarfen, veröffentlichte nun ein Kreml-Insider mit dem Pseudonym Viktor Mikhailovich über den Telegram-Kanal "General SVR" brisante Neuigkeiten. Demnach muss sich Putin einer Krebs-Operation unterziehen.

Der russische Präsident hätte laut Bericht schon Ende April operiert werden sollen, der Kriegsverlauf ließ dies allerdings nicht zu. "Es gibt keine besondere Eile, es kann aber auch nicht weiter aufgeschoben werden", schreibt die Quelle. Putin soll nun erst nach dem am 9. Mai stattfinden, an dem Russland den "Tag des Sieges" gegen das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg feiert.

Hardliner soll Putin ersetzen

Während der OP und in den Tagen danach wäre Putin nicht handlungsfähig. Wer übernimmt dann die Kontrolle? Laut dem Insider könne es nur einen geben: Nikolai Patruschew. Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates ist ein Hardliner und hat wie Putin seine Wurzeln im Geheimdienst FSB. Der 70-Jährige gilt als Architekt der bisherigen Strategie im Krieg mit der Ukraine und soll Putin davon überzeugt haben, dass in Kiew Neo-Nazis am Werk sind.



© Getty ×

Nikolai Patruschew gilt als Putin-Vertrauter

Nur ihm soll Putin wirklich vertrauen – viel ändern würde sich in Sachen Ukraine-Krieg also auch mit Patruschew nicht.