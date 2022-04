Wie krank ist Wladimir Putin wirklich? Sein Besuch in der Kirche wirft neue Fragen auf.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in der Nacht zum Sonntag einen Ostergottesdienst in Moskau besucht. Er habe dem russisch-orthodoxen Kirchenoberhaupt Patriarch Kirill gemäß Tradition ein verziertes Osterei überreicht, Die orthodoxen Kirchen richten sich nach einem anderen Kalender und feiern in diesem Jahr eine Woche später Ostern als die Katholiken und Protestanten.

Gerüchte über Parkinson-Erkrankung

Putins Besuch wirft nun aber neue Fragen zum Gesundheitszustand des Präsidenten auf. De Kreml-Chef wirkte während des Gottesdienstes nervös und angespannt und biss sich wiederholt auf die Unterlippe. Viele Internet-User sehen den unruhigen Auftritt als weiteres Indiz, dass Putin an Parkinson erkrankt sei und immer größere Probleme habe, seinen Gesundheitszustand zu verbergen. Beweise dafür gibt es aber keine.

Spekulationen gab es vergangene Woche bereits nach einem Treffen Putins mit Verteidigungsminister Schoigu. Der 69-Jährige hielt dabei mehrere Minuten lang den Tisch fest und wirkte energielos.

