Wie krank ist Putin? Experte analysiert Aufreger-Foto

Ein neues Video soll beweisen, dass Putin an Parkinson erkrankt sei.

Wie krank ist der russische Präsident Wladimir Putin? Während in der Vergangenheit wiederholt Gerüchte über eine Krebs- bzw. Parkinson-Erkrankung die Runde machten, sorgt nun ein neues Video für Spekulationen.

Putin ließ sich am Donnerstag von Verteidigungsminister Schoigu über die Erfolge der russischen Armee in Mariupol unterrichten. Der Kreml-Chef saß dabei zusammengesunken auf seinem Stuhl und wirkte energielos. Zudem musste sich der 69-Jährige offenbar am Tisch festhalten.

Putin will Macht demonstrieren

Doch beweist dieses Foto wirklich, dass Putin an Parkinson erkrankt ist? Stefan Verra, Experte für Körpersprache, ist dabei vorsichtig. Es sei „völlig unwissenschaftlich“, anhand eines kurzen Videos „Parkinson oder eine psychische Krankheit zu diagnostizieren“, so der 49-Jährige gegenüber der BILD.

Der Experte erkennt in der Szene auch keine Schwäche, sondern den Versuch Putins, Macht zu demonstrieren. Der Kreml-Chef wolle damit zeigen, dass er alles im Griff habe und sich die Bevölkerung keine Sorge machen müsse.

Putin zeige ganz klar, wer der Chef im Raum ist. „Die Art, wie Putin Schoigu gegenüber sitzt, ist eine Machtdemonstration“, so der Experte. Der Minister müsse sich im die Gunst des Präsidenten bemühen – Putin selbst sitzt zurückgelehnt in seinem Stuhl.