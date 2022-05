Ist es Parkinson? Mega-Wirbel um neues Putin-Video

Der Kreml-Chef bewegt seinen linken Fuß offenbar unkontrolliert - nun brodelt erneut die Gerüchteküche.

Wie krank ist Wladimir Putin wirklich? Seit Monaten wird intensiv über den Gesundheitszustand des russischen Präsidenten spekuliert – einmal soll der Kreml-Chef an Krebs erkrankt sein, ein anderes Mal an Parkinson. Ein Video vom Montag sorgt nun für neue Spekulationen.

Zeichen für Parkinson?

Putin traf sich mit Emomali Rahmon, dem Präsidenten von Tadschikistan. Putin sitzt dabei in einem Stuhl, zappelt aber wild mit seinem linken Fuß. Es wirkt fast so, als ob der 69-Jährige diesen nicht mehr kontrollieren kann. Putins Bewegungen sind so seltsam, dass kurzzeitig sogar Rahmon auf den Fuß des Kreml-Chefs starrt.

Die „Daily Mail“ spekuliert nun darüber, dass das Video ein neues Indiz für eine Parkinson-Erkrankung des russischen Präsidenten sei. Beweise dafür gibt es aber nach wie vor keine. Der Kreml dementierte bisher alle Berichte über den Gesundheitszustand Putins.