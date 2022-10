Kadyrow: "Was hast du Penner-Selenskyj denn gedacht?"

Putins Bluthund Karyrow spricht von Vergeltung.

Tschetscheniens Machthaber Ramsam Kadyrow hat die die Raketenangriffe Moskaus gegen zahlreiche ukrainische Städte verteidigt. Die Raketenschläge seien Vergeltung für die Explosion an der Krim-Brücke am Samstag. „Was hast du Penner-Selenskyj denn gedacht: Du darfst und andere nicht?“, schrieb Putins Bluthund auf Telegram.

75 Angriffe im ganzen Land

Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist es am Montag zu schweren Explosionen gekommen. Es habe mehrere Einschläge gegeben, teilte Bürgermeister Witali Klitschko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Auch aus dem Westen und dem Zentrum der Ukraine wurden Explosionen gemeldet. Russland versuche, die Ukraine zu zerstören, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Die Angriffe gelten als die Reaktion des Kreml auf die Explosion an der Krim-Brücke.

Insgesamt hat Russland nach offiziellen Angaben aus Kiew am Montag 75 Raketen auf verschiedene Städte in dem überfallenen Land abgefeuert. 41 davon habe die ukrainische Luftabwehr abgeschossen, teilte der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, in einem Video in seinem Kanal im Nachrichtendienst Telegram mit. Russland zeige damit nach zahlreichen Niederlagen in seinem Krieg gegen die Ukraine, dass es am Ende sei. "Das sind die Todeszuckungen eines verwundeten Tieres", sagte er.