Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew wettert einmal mehr gegen den Westen

Dmitri Medwedew attackiert einmal mehr den Westen. In einem langen Beitrag für die Kreml-Zeitung „Rossijskaja Gaseta“ wettert der 58-Jährige vor allem gegen Polen und spricht sogar vom „Ende“ des EU- und NATO-Staates.

„Die Geschichte hat gegenüber den anmaßenden Polen mehr als einmal ein unbarmherziges Urteil gesprochen. Die revanchistischen Pläne könnten zum Tod der polnischen Staatlichkeit in ihrer Gesamtheit führen“, so Medwedew. Man werde über den „Zusammenbruch der modernen polnischen Staatlichkeit definitiv nicht traurig“ sein.

Medwedew droht

Der ehemalige russische Präsident verbreitet die Lüge, Warschau habe Truppen in die Ukraine geschickt. Dies könne „eine direkte Konfrontation zwischen Polen und Belarus und Russland auslösen“, so Medwedew. „Die verbündete Gruppe wird eine angemessene Antwort geben, um Bedrohungen zu verhindern, die vom polnischen Establishment herrühren“, droht der 58-Jährige.

Medwedew, der während seiner Amtszeit von 2008 bis 2012 als eher liberaler Vertreter der russischen Obrigkeit galt, versucht sich seit Beginn des russischen Angriffskriegs mit scharfer Rhetorik gegen den Westen und die politische Führung in Kiew als Hardliner zu profilieren. Beobachter vermuten, dass er sich so für eine mögliche Nachfolge von Kremlchef Wladimir Putin in Stellung bringen will.