Militär-Experte: HIER wird Putin angreifen

Kreml-Herrscher Wladimir Putin führt seit über zwei Jahren einen blutigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Nun enthüllt ein Militär-Experte, wo der russischen Präsident als nächstes angreifen könnte.

Bereits mehrfach warnten internationale Fachleute vor einem möglichen Angriff Putins auf ein NATO-Land. Ein renommierter Kriegs-Experte bekräftig gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung nun diese Sorge und erklärt auch, welche Länder besonders gefährdet sind.

"Wir sollten uns nichts vormachen: Putin wird auch das Baltikum und Polen angreifen, wenn wir ihn in der Ukraine gewähren lassen", so der ehemalige Chef des Leitungsstabs im Verteidigungsministerium und Forscher bei der Münchener Sicherheitskonferenz, Nico Lange, gegenüber der "Bild". Heißt: Wenn Putin in der Ukraine verliert, könnte laut Lange ein möglicher Angriff auf ein NATO-Land verhindert werden.

Ein Sieg der Ukraine gegen Russland ist allerdings in weiterer Ferne. Die ukrainische Armee hat größere Probleme bei der Abwehr - und erst am Wochenende startete die russiche Armee eine erneute Offensive in der Region Charkiw. Für die Verteidigung der Ukraine bräuchte das Land vor allem kräftig Nachschub bei Munition und Waffen. „Was wirklich hilft, sind die Waffen, die tatsächlich in die Ukraine gebracht werden, und nicht nur angekündigte Pakete", so der ukrainische Präsident am Freitagabend.

"Niemand kann sagen, wir wurden getäuscht oder konnten etwas nicht wissen", so Lange. "Putin und seine Schergen sprechen offen darüber, dass sie nach der Ukraine auch Ostpolen und das Baltikum wieder russisch besetzen wollen.“ Putin werde nur aufhören, wenn "wir der Ukraine helfen, ihn zu stoppen."