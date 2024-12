Russland sieht laut Außenminister Sergej Lawrow keinen Sinn in einem "schwachen Waffenstillstand", um den Krieg in der Ukraine einzufrieren

Moskau wolle ein rechtlich bindendes Abkommen für einen dauerhaften Frieden, der die Sicherheit Russlands und seiner Nachbarn gewährleiste. "Ein Waffenstillstand ist ein Weg ins Nirgendwo", sagte Lawrow am Donnerstag. Der Westen würde einen schwachen Waffenstillstand lediglich dazu nutzen, die Ukraine wieder aufzurüsten, die Vermutung.

"Wir brauchen endgültige rechtliche Vereinbarungen, die alle Bedingungen für die Gewährleistung der Sicherheit der Russischen Föderation und natürlich der legitimen Sicherheitsinteressen unserer Nachbarn festlegen", hielt der russische Außenminister fest. Russland wolle die Dokumente so abfassen, dass eine Verletzung dieser Abkommen unmöglich sei.

Die Ukraine habe wiederholt mit westlichen Raketen und Drohnen zivile Ziele in Russland angegriffen, kritisierte Lawrow. Die Führung in Moskau werde reagieren, sagte der Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin, nannte aber keine Einzelheiten. Russland selbst ziele ausschließlich auf militärische Einrichtungen und Infrastruktur, und "es steht nicht in unseren Regeln, zivile Ziele anzugreifen", fügte er hinzu. Am Mittwoch waren in der Stadt Lgow in der russischen Oblast Kursk nach Angaben des dortigen Gouverneurs bei ukrainischem Artilleriebeschuss vier Menschen getötet und fünf verletzt worden.