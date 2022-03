Musk vs. Putin? Jetzt schaltet sich Kadyrow ein

Elon Musk forderte Putin zum "Zweikampf" um die Ukraine auf. Dessen "Bluthund" und gefürchteter Tschetschenen-Diktator Kadyrow hat eine klare Ansage an den Milliardär.

"Ich fordere hiermit Wladimir Putin zum Zweikampf heraus und der Einsatz ist die Ukraine", teilte Musk am Montagmorgen in einem Twitter-Post mit. In einer Folgenachricht auf Russisch markierte Musk den offiziellen Twitter-Account des Kremls und fragte: "Stimmen Sie diesem Kampf zu?"

Der russische Direktor des Raumfahrtprogramms ''Roskosmos'' Dmitri Rogosin antwortete mit einem Zitat des Dichters Puschkin und nannte Musk einen "kleinen Teufel". Heute Morgen teilte dann auch der Tschetschenen-Präsident Kadyrow gegen den Tesla-CEO aus: Ich würde dir nicht raten, deine Kräfte mit Putin zu messen. Eure Gewichtsklassen sind zu unterschiedlich», schreibt dieser auf Telegram, direkt an Musk gerichtet.