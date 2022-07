Nächtlicher Einsatz: Ärzte eilen zu Putins Bett

Der Kreml-Chef klagte in der Nacht auf Samstag über stake Übelkeit.

Spekulationen über den Gesundheitszustand von Wladimir Putin gibt es schon lange - seit Beginn des Ukraine-Krieges nahmen die Gerüchte deutlich zu. Einmal soll der Kreml-Chef an Krebs, ein anderes Mal an Parkinson oder Demenz erkrankt sein. Beweise für eine ernsthafte Erkrankung des 69-Jährigen konnten bisher allerdings nicht vorgelegt werden.

Eine Meldung auf dem Instagram-Kanal "General SVR" sorgt nun für neue Aufregung. Demnach kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem ärztlichen Einsatz in Putins Privatquartier in Moskau. Das berichtet unter anderem die britische „Daily Mail“.

Ärzte blieben drei Stunden

Der Kreml-Chef soll gegen 1 Uhr über starke Übelkeit geklagt haben. Mehrere Ärzte eilten zum 69-Jährigen und blieben drei Stunden lang, ehe es dem russischen Präsidenten wieder besser ging. Putin soll während seiner Iran-Reise letzte Woche erkrankt sein – der Kreml sprach hingegen nur von einer Erkältung.

Rund 300.000 User informieren sich auf dem Instagram-Kanal "General SVR" über vermeintliche Enthüllungen aus dem russischen Machtzirkel. Beweise können dabei aber niemals vorgelegt werden.