Bundeskanzler Karl Nehammer wird noch heute Abend nach Moskau fliegen.

Nach oe24-Informationen wird Bundeskanzler Karl Nehammer nach seinem Besuch bei Ukraine-Präsident Selenskyj noch heute Abend nach Moskau reisen. Morgen Nachmittag soll dann ein Gespräch mit Kreml-Herrscher Putin stattfinden. Nehammer will nach eigenen Angaben als Brückenbauer fungieren. Die Initiative dazu sei von ihm ausgegangen, sagte Nehammer auf Nachfrage, und zwar schon während die Reise in die Ukraine geplant wurde. Die Reise nach Moskau habe er mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel abgesprochen, auch Selenskyi, den deutschen Kanzler Olaf Scholz und den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan habe er informiert.

"Österreich Neutralität nützen"

Nachdem er die "Kriegsverbrechen" in der Ukraine gesehen habe, wolle er, "auch wenn die Chancen minimal sind, alles versuchen um diesen Krieg zu beenden, oder zumindest dem Frieden ein Stück näherzukommen“. Laut Nehammer müsse Österreichs Neutralität genützt werden. Er will mit seiner Reise den Dialog zwischen der Ukraine und Russland fördern. Es reiche nicht nur "Telefon-Diplomatie", persönliche Besuche seien notwendig. Der Kanzler will Putin bei dem Gespräch auch auf die "Kriegsverbrechen" in der Ukraine ansprechen.

In einigen europäischen Ländern wie Polen oder den baltischen Staaten dürfte die Reise allerdings wohl kritisch gesehen werden.

Österreich hatte zuletzt vier russische Diplomaten ausgewiesen, und auch Nehammers Besuch in Kiew wird vom Kreml wohl registriert worden sein.



Militärisch neutral, aber ...

Nehammer unterstrich bei seinem Besuch in Kiew, dass der von Russland ausgelöste Krieg für Österreich "völlig inakzeptabel" sei. "Wir sind militärisch neutral, aber nicht, wenn es darum geht, Verbrechen zu benennen und wenn es darum geht, dort hinzugehen, wo tatsächlich Unrecht passiert." Österreich trage die EU-Sanktionen mit, betonte der Bundeskanzler und es werde noch weitere Sanktionspakete geben, "mit dem Ziel, dass der Krieg endet". Künftig sollten die Sanktionsmechanismen "noch feingliedriger und zielsicherer" werden, versprach Nehammer. So könnte etwa die Lieferung "technischer Kleinteile", die für militärische Fluggeräte notwendig sind, nach Russland verboten werden.