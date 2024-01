So viel hat Selenskyj während des Ukraine-Krieges verdient

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj legt seine persönlichen Einkünfte für die Jahre 2021 und 2022 offen.

Nicht erst seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar 2022 ist in der Ukraine Korruption ein allgegenwärtiges Problem. Auch seit der Invasion haben sich einige Politiker die Taschen gefüllt. Während tagtäglich dutzende ukrainische Soldaten am Schlachtfeld sterben, wurde das Verteidigungsministerium bereits von mehreren Skandalen erschüttert.

Dem Korruptionsproblem will Präsident Wolodymyr Selenskyj entgegenwirken und hat nun erstmals seine Einkünfte veröffentlicht.

Staatsanleihen verkauft

In einem Beitrag auf der Internetseite des Präsidenten meldeten Selenskyj und seine Familie für 2021 – also noch vor Beginn des Krieges – ein Einkommen von 10,8 Millionen Hrywnja (286.168 Dollar), zwölf Millionen Griwna weniger als im Jahr zuvor. Darin waren Einnahmen aus dem Verkauf von Staatsanleihen im Wert von 142.000 Dollar enthalten.

Weniger Immobilieneinnahmen

2022 sank das Einkommen der Familie Selenskyj noch weiter auf 3,7 Millionen Hrywnja (89.954,51 Euro), da er wegen des Kriegsausbruchs weniger Mieteinnahmen aus seinem Immobilienbesitz erzielte. Es ist das erste Mal, dass der Präsident sein Einkommen öffentlich erklärte. Selenskyj fordert, dass Beamte ihre Einkommen offenlegen sollten, um die Transparenz zu erhöhen und die Korruption zu beseitigen.