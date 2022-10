Papst: "Gott hört den Schrei der Völker"

Franziskus betet für "friedliches Zusammenleben in Gerechtigkeit"

Der Papst hat bei der Generalaudienz am Mittwoch erneut einen eindringlichen Appell für Frieden in der Ukraine gerichtet. "In diesen Tagen ist mein Herz stets dem ukrainischen Volk zugewandt, insbesondere den Bewohnern der bombardierten Orte. Ich trage ihren Schmerz in mir und bringe ihn auf die Fürsprache der heiligen Mutter Gottes im Gebet vor den Herrn", so der Papst am Ende der Generalaudienz.

"Gott erhört immer den Schrei der Völker. Möge sein Geist die Herzen derer verwandeln, die das Schicksal des Krieges in ihren Händen halten, damit die Gewalt aufhört und ein friedliches Zusammenleben in Gerechtigkeit wiederhergestellt werden kann", erklärte der Papst.