× Putin versteckt sich in seinem geheimen Wald-Palast

Während die Proteste gegen die Teilmobilmachung eskalieren, soll Wladimir Putin die Hauptstadt Moskau verlassen haben.

Nach Putins Teilmobilmachung weiten sich die Proteste in Russland aus. Inzwischen ist beinahe jede Familie in Russland vom Krieg in der Ukraine betroffen. Selbst in Moskau wurde gegen den Kriegs-Einsatz von Reservisten demonstriert: "Wir sind kein Fleisch, wir sind kein Fleisch", rief etwa eine junge Frau bei einer Demo in Moskau - sie wurde von Einsatzkräften abgeführt.

© AFP/APA ×

In sozialen Netzwerken kursieren Videos vom Abtransport von Männern, der nur Stunden nach Putins TV-Ansprache am Mittwoch begann. Zu sehen sind weinende Ehefrauen und Mütter an Bahnstationen und Busbahnhöfen. Insgesamt sollen 300.000 Männer eingezogen werden.

Putin hat Moskau verlassen

Während sich die Lage weiter zuspitzt, soll Kreml-Chef Putin die Hauptstadt Moskau verlassen haben. Wie die unabhängige Journalistin Farida Rustamowa berichtet, soll der russische Präsident derzeit Urlaub in seiner Luxus-Datscha 360 km nördlich von Moskau machen.

Um dies zu verschleiern, soll Putins Team zahlreiche Videos vorproduziert haben. Diese werden nun häppchenweise veröffentlicht, um so den Eindruck zu erwecken, Putin sei weiterhin im Kreml.

© Nawalny-Stiftung ×

Die Anti-Korruptionsstiftung von Alexei Nawalny hatte 2021 den Luxus-Palast des russischen Präsidenten enthüllt. Der 175 Fußballfelder große Rückzugsort liegt idyllisch zwischen Seen und Wäldern etwa 360 Kilometer nördlich von Moskau.