Putin will Belarus-Diktator in Krieg hetzen

Der Kremlchef erhöht den Druck auf Weißrusslands Diktator Lukaschenko.

Moskau/Minsk. Konkret fordert Putin von Lukaschenko, dass weißrussische Truppen im derzeit noch kaum von Kriegshandlungen betroffenen Westen der Ukraine einmarschieren sollen. So soll der Nachschub von Waffen aus Polen und Tschechien in die Ukraine gestoppt werden, heißt es. Angeblich gibt es bereits massive weißrussische Truppenbewegungen in Richtung Grenze. Der Einmarsch soll in der Region Wolhynien erfolgen, das ist das ­Gebiet nördlich von Lemberg, direkt an der Grenze zu Polen.

Bisher hat sich Lukaschenko, der als engster Verbündeter Putins gilt, aus allen direkten Kampfhandlungen herausgehalten und keine Truppen in die Ukraine geschickt. Sein Land nördlich der Ukraine dient lediglich als Aufmarschgebiet für russische Truppen. Auch werden verletzte russische Soldaten in Krankenhäuser nach Weißrussland zur Behandlung gebracht. Eine große Mehrheit der weißrussischen ­Bevölkerung lehnt den russischen Krieg gegen die Ukraine entschieden ab.