"Putins Brutalität wird zunehmen"

Russland wird nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace bei seiner Invasion der Ukraine noch massiver vorgehen.

Die Brutalität des russischen Präsidenten Wladimir Putin werde größer werden, sagt Wallace im britischen Hörfunksender LBC. "Jeder, der logisch denkt, würde nicht tun, was er tut. Also werden wir sehen, wie seine Brutalität zunimmt."

Weiter sagt Wallace: "Er setzt sich nicht durch, er umzingelt Städte, er bombardiert sie rücksichtslos nachts (...) und er wird letztlich versuchen, sie zu zerstören und in die Städte einzurücken." Gegenüber der BBC sagte er, die Strategie der Russen sei es, sich dann der Bevölkerung zu nähern, von der man hoffe, dass sie "gebrochen" sei, und alles zu übernehmen.

Eine langfristige Besatzung der Ukraine wäre für Russland laut Wallace jedoch eine enorm große Herausforderung. "Mit überwältigenden Kräften in ein Land einzumarschieren ist eine Sache, aber ein Volk von 44 Millionen Menschen zu besetzen, das einen nicht haben will, ist eine ganz andere Sache", sagte der Politiker am Mittwoch in dem BBC-Interview. Russland müsse sich auf "Jahre des Widerstands" einstellen.