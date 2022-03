Rammstein-Sänger Lindemann sagt Russland-Konzerte ab

Lindemann cancelt die Russland-Konzerte und postet ein Foto von Kiew.

Eigentlich wollte Rammstein-Frontman Till Lindemann im Winter zwei Konzerte in Russland geben. Doch aufgrund der aktuellen Lage hat der 59-Jährige hat die Russland-Auftritte seiner "Ich hasse Kinder"-Tour in Nowosibirsk und Moskau abgesagt. Das gab er in einer Instagram-Story bekannt. Mit roter Schrift steht "canceled" (dt. "abgesagt") über den Russland-Konzert-Daten.

© Instagram/@till_lindemann_official

Abgesagt: In diesem Jahr gibt es kein Russland-Konzert von Lindemann.

Der Sänger setzt damit ein klares Statement. Lindemann nennt zwar nicht explizit die Gründe für die Absagen, aber die liegen angesichts der russischen Invasion der Ukraine auf der Hand. Um seine Entscheidung zu unterstreichen, postete der 59-Jährige ein Foto von sich am Flughafen von Kiew, vor einem Schriftzug, der den Namen der ukrainischen Hauptstadt in kyrillischer Schrift zeigt.

© Instagram/@till_lindemann_official

Starkes Statement: Lindemann postet Foto von sich am Kiewer Flughafen.