Rubio traf Lawrow
Ukraine-Krieg

Rubio fordert bei Treffen mit Lawrow Ende von Blutvergießen

24.09.25, 22:31
Nach dem jüngsten Kurswechsel von US-Präsident Donald Trump im Ukraine-Krieg hat sich US-Außenminister Marco Rubio mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow getroffen.

Bei dem Gespräch am Rande der UNO-Vollversammlung in New York habe Rubio die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einem Ende des Blutvergießens im Ukraine-Krieg bekräftigt, teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums mit.

Rubio habe zudem die Notwendigkeit betont, dass Moskau "konkrete Schritte zu einer dauerhaften Lösung" des Krieges unternehme. Eine Stellungnahme von russischer Seite zu dem Treffen lag zunächst nicht vor.

Am Vortag hatte sich Trump demonstrativ an die Seite Selenskyjs gestellt und seine Position zum Ukraine-Krieg geändert: Die Ukraine sei in der Lage, mit Hilfe westlicher Verbündeter ihr Staatsgebiet vom russischen Aggressor zurückzuerobern, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Russland stellte er dagegen als schwach dar und nannte das Land einen "Papiertiger".

