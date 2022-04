Russen benutzen "mobile Verbrennungsöfen"

Unter Berufung auf Zeugenaussagen hat Ljudmyla Denissowa, die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, berichtet, dass die russischen Truppen über "mobile Verbrennungsöfen" und "Zerkleinerungsgeräte" verfügten, um die Leichen zu beseitigen. Sie veröffentlichte bei Telegram ein Foto, das eine solche Verbrennungsanlage auf einem Sattelschlepper zeigen soll. Von unabhängiger Seite ließ sich die Authentizität des Bildes nicht bestätigen.

Mobile crematorium. This is what #RussianWarCrimes use in Mariupol to hide their crimes. The culmination of horror. @IntlCrimCourt pic.twitter.com/MDGHdKI7rz