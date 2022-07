Russland droht der NZZ wegen Putin-Karikatur

Russland hat der "Neuen Zürcher Zeitung" nach der Publikation von kritischen Berichten und einer Karikatur von Putin mit einer Klage gedroht.

Ein Bild von Putin mit Clownnase in der NZZ sorgt im Kreml für große Empörung. Die russische Botschaft hat nun einen Brief an NZZ-Chefredaktor Eric Gujer veröffentlicht, in dem mit Klage gedroht wird. "Wir sind äußerst empört über die Veröffentlichung der beleidigenden Karikatur vom Präsidenten der Russischen Föderation", heißt es in dem Schreiben. Und weiter: "Wir glauben, dass die Meinungsfreiheit in keiner Weise mit Freiheit der Verbreitung der Beleidigungen und Fakes kompatibel ist." Man behalte sich das Recht vor, den Artikel sowie mögliche künftige "verleumderische und beleidigende" Publikationen hinsichtlich der russischen Staatsführung wegen übler Nachrede und Verleumdung anzuzeigen.

Anlass ist ein Artikel in der NZZ-Ausgabe vom 9. Juli mit dem Titel: "Superhelden und Schurken entfalten Schlagkraft im Internet" – illustriert war es mit einem Bild das zuvor auf Twitter viral ging. Es zeigt ein retuschiertes Foto von Putin mit einer Clownnase und einem Regenbogen auf dem Gesicht.