× Schickte Putin nur seinen Doppelgänger in die Ukraine?

Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Wladimir Putin am Wochenende die besetzten Gebiete des Nachbarlandes besucht. Zuerst war er auf der seit 2014 von Russland annektierten Krim zu Gast – nach der Krim-Visite ging es für Putin weiter nach Mariupol.

Vor allem ein Video, das in der Hafenstadt Sewastopol aufgenommen worden sein soll, sorgt seither für wilde Diskussionen. Der kurze Clip zeigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin (70) schwach und humpelnd. Der Kreml-Chef zieht auch immer wieder seinen Rollkragen nach oben.

Genau dies soll nun darauf hindeuten, dass Putin gar nicht selbst auf der Krim war, sondern nur ein Doppelgänger. Anton Geraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministeriums“, weist darauf hin, dass Putins Kinn weit weniger ausgeprägt war als sonst. Der Doppelgänger soll mit dem Rollkragen versucht haben, sein Makeup oder sogar seine Maske zu verbergen.

Which one do you think is the real one? pic.twitter.com/SV8TVdnUQE