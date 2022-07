Selenskyj entlässt Geheimdienstchef und Chefanklägerin

In einem Erlass berief er den Chef des Geheimdienstes SBU, Iwan Bakanow, ab.

Kiew (Kyjiw)/Moskau. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Sonntag zwei Schlüsselfiguren seiner Sicherheitsbehörden entlassen. In einem Erlass berief er den Chef des Geheimdienstes SBU, Iwan Bakanow, ab. Nach den vom Präsidialamt in Kiew veröffentlichten Erlassen wurde auch Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa entlassen, die unter anderem für die Verfolgung von Kriegsverbrechen zuständig war. Ihre Funktion soll von Oleksij Simonenko übernommen werden.

Begründungen wurden in den kurzen Dokumenten nicht gegeben. Wie die Nachrichtenagentur Ukrinform meldet, wurde der SBU-Chef auf Grundlage von Artikel 47 des Armee-Statuts abgesetzt. Dieses sieht eine Ablöse aufgrund von Pflichtverletzungen vor, die zu Opfern oder anderen "ernsten Konsequenzen" geführt haben. Was Bakanow zur Last gelegt wurde, war unklar.

Der 47-Jährige ist enger Weggefährte Selenskyjs aus dessen Zeiten als Fernsehkomiker, er leitete den Geheimdienst seit 2019. Die Ukraine wehrt sich seit Februar gegen den russischen Angriffskrieg. Selenskyj hat in der Zeit so gut wie keine Personalwechsel vorgenommen.